Лена Ленина и YanaStasia феерично превратили звезд в матрешек (ФОТО)

Модная писательница и светский продюсер Лена Ленина феерично организовала звезд в русско-народном дефиле YanaStasia Яны и Анастасии Шевченко в «Афимолле». И не только звезд, но и звездных детей, и звездных питомцев, и даже обезьян!

Орангутанг в дизайнерском платье от патриотичных модельеров соперничал в грации с Анастасией Волочковой, Анфисой Чеховой, Еленой Воробей, Аллой Давлатовой, Еленой Терлеевой, Митей Фоминым, Станиславом Садальским, Бари Алибасовым, Костей Цзю, группой «Пропаганда» и Татьяной Морозовой из «Comedy».

Ленина так уверенно вывела на подиум орангутанга под руку, что все поверили, что она живет с обезьяной, а Стас Садальский пошутил: «А вот и долгожданный Филипп», наверное, намекая на опоздавшего Киркорова. Отлично продефилировали не только звезды, но и их детки, и даже звездные питомцы. Особенно элегантными были костюмы двух шпицев Натальи Гулькиной, чихуа-хуашки Тиффани Чеховой и кошечки Ирины Ортман. В рамках дефиле прошел и первый в России конкурс детей-моделей. Жюри, состоящее из Сергей Крылова, Михаила Муромова, Светланы Моргуновой, Владимира Березина, Светланы Мастерковой, участниц шоу «Comedy Woman» Елены Борщевой и Надеждой Сысоевой, а также Галины Логиновой, матери самой Милы Йовович, выбрало самых красивых девочек и мальчиков года и подарили им ценные ювелирные подарки от «Адамаса» и наборы детской посуды для выпечки от «Tuppeware».









Звезды получили галстуки, шарфы и болеро от «Sergio Bellini», наборы кремов от «Эгомании», бесплатные годовые абонементы в «Сеть Студий Маникюра Лены Лениной», измельчители Турбо-миксы от «Tupperware», а также оригинальные подарки от художника Алексея Романова и компании «Адамас» в виде звездных портретов с сусальным золотом и интегрированными прямо в холст ювелирными украшениями с бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Миллионерши и пресса признали, что в Москве с блеском прошла альтернативная Неделя Моды - Ленинская!