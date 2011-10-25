Валерий Леонтьев, выступая на сцене Кремля, посетовал своим преданным поклонникам, что пока колесил по миру, в России остался без титула. "У нас есть "золотой голос", Примадонна, король и еще разные принцы и принцессы. А мне хотя бы какой-нибудь задрипанный маркиз достался бы, что ли", - обратился артист к зрителям.

Сольник Валерия Леонтьева, посвященный 40-летию на сцене, прошел с огромный успехом, с аншлагом. "Вы наш генерал! Маршал сцены!" – оценили певца его поклонницы, смотревшие выступление артиста из партера. Леонтьев уже шесть лет не давал сольных концертов. По словам артиста, на него нажал Петр Михайлович Шаболтай - директор Кремлевского дворца. В итоге - два дня подряд Леонтьев собирал полный Кремль: овации, сцена была завалена охапками цветов, сообщает "Собеседник". Два с половиной часа без антракта 62-летний артист пел вживую, менял костюмы и танцевал.

Алла Пугачева - Примадонна - отметила яркое выступление Валерия Леонтьева, отметив, что сама так уже не сможет.