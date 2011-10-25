Мисс Уэльс отказалась от участия в конкурсе красоты из-за шантажа

Британская королева красоты Эмми Виллертон - Мисс Бристоль и Мисс Уэльс - отказалась от дальнейшего участия в конкурсе красоты Азиатская Мисс Тихоокеанского Мира — 2011. Красавица поделилась шокирующими подробностями, которые привели ее к решению уйти с конкурса в Южной Корее.

19-летняя Эмми Виллертон отказалась от конкурса из-за домогательств со стороны организаторов и продюсеров Miss Asia Pacific World Competition 2011. По словам красотки, они грозили, что ей не видать высоких баллов, если она, мягко говоря, не постарается их ублажить. Все девушки-конкурсантки понимали, что организаторы имеют в виду секс.

Эмми Виллертон рассказала, что призовые 12 700 фунтов стерлингов за первое место получила девушка из Южной Кореи.

Финал грандиозного шоу состоялся 15 октября в Сеуле, передает РБК со ссылкой на британские СМИ.

Конкурс красоты предусматривал награды в номинациях: «Мисс фотогенничность» , «Мисс талант», «Мисс дружба», а также приз за лучший наряд, за лучший национальный костюм. Всего в конкурсе приняли участие 73 девушки из 71 страны.



