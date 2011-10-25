Татьяна Лазарева подарила певице Глюкозе неприличные серьги (ФОТО)

Певица Глюкоза — Наташа Ионова летом стала мамой второй дочки. На день рождения Верочки подруги Глюкозы телеведущая Татьяна Лазарева и дизайнер Елена Супрун сделали Наташе оригинальный подарок.

В подарок звезде шоу-бизнеса девушки преподнесли серьги ручной работы в виде фаллосов, фото в которых Глюкоза выложила в Интернете. Ионова в полном восторге от сережек, несмотря на то, что они выглядят пошловато. По словам артистки, «эти офигенные сережки с намеком на мальчика». «Смотрите внимательно и найдете этот самый намек», - написала Глюкоза на своей странице в сети Facebook, пишут Папарацци.

Наташа считает, что подарок очень необычный и стильный. Но куда звезда отважится носить такое украшение?