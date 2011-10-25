Виктория Бекхэм покупает 3-месячной дочке только дизайнерскую одежду

Долгожданная дочка семейства Бекхэмов Харпер Севен одета только в дизайнерскую одежду. Малышке только три месяца, но она уже успела прославиться на весь мир. Виктория Бекхэм вовсю начала приобщать Харпер к светской тусовке.

Дизайнер вместе с малышкой посещает бутики и светские рауты. Не так давно Виктория сама стала дизайнером туфель для своей маленькой дочери. Звездные родители не жалеют никаких средств на свою малышку. Не так давно любящая мама оставила восемь тысяч долларов в одном бутике, купив несколько платьиц и шапочек для малышки. Недавно девочка была запечатлена папарацци в дизайнерском наряде. А ее знаменитый папа Дэвид Бекхэм был одет в простые джинсы и футболку, пишет портал Раут.ру.

Футболист признался, что они с женой очень долгое время хотели родить девочку. Именно поэтому для нее ничего не жалко. Известно, что маленькая Бекхэм спит в кроватке стоимостью почти в пятнадцать тысяч долларов. У крохи есть две няни и личный телохранитель. Харпер Севен Бекхэм уже является обладательницей нескольких автомобилей.