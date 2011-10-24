Крестными родителями дочки Ани Лорак станут Филипп Киркоров и София Ротару

Крестными родителями маленькой дочки певицы Ани Лорак станут король поп-музыки Филипп Киркоров и знаменитая артистка София Ротару. Украинская звезда шоу-бизнеса Ани Лорак собирается покрестить свою 4-месячную дочь Софию в Киеве.

Ранее Ани признавалась, что дочь Сонечку назвала в честь Софии Ротару, передает DELFI. Дочь Лорак родилась 9 июня. Сейчас вся семья певицы готовится к таинству крещения.