Крестными родителями дочки Ани Лорак станут Филипп Киркоров и София Ротару
24 октября 2011, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
Крестными родителями маленькой дочки певицы Ани Лорак станут король поп-музыки Филипп Киркоров и знаменитая артистка София Ротару. Украинская звезда шоу-бизнеса Ани Лорак собирается покрестить свою 4-месячную дочь Софию в Киеве.
Ранее Ани признавалась, что дочь Сонечку назвала в честь Софии Ротару, передает DELFI. Дочь Лорак родилась 9 июня. Сейчас вся семья певицы готовится к таинству крещения.