Певица Полина Гагарина получила травму руки в ДТП (ВИДЕО)

Певица Полина Гагарина попала в ДТП в Москве неподалеку от метро «Динамо». В автомобиль Гагариной въехала иномарка, за рулем которой находился мужчина. Певица повредила плечо и руку. Девушка не может даже ее поднять, придется обращаться к врачу.

После инцидента артистка испытала сильный шок, долго рыдала. Полина еле удержалась от того, чтобы не бросится с кулаками на водителя, который въехал в ее машину. «Ниссан» Гагариной сильно поврежден и требует ремонта. Полина лишь два года ездит на этой машине и не планировала ее менять. Но, вероятно, придется. Под угрозой срыва оказались концерты певицы, намеченные на ближайшее время, передает uznayvse.ru. В Твиттер-сообществе поклонников Полины Гагариной появились записи: «хорошо, что Полина отделалась незначительными ушибами и пострадала только машина, потому что в последнее время на дорогах творится что-то невообразимое».