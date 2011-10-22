Певица Мэрайя Кэри покупает своим детям-близнецам памперсы с бриллиантами

Знаменитая певица Мэрайя Кэри и ее супруг Ник Кэннон с огромным нетерпением и волнением ждали рождения своих первецев - двойняшек Монро и Мороккана. Молодые родители рады воспитывать малышей и проводят с ними практически все свободное время. Счастливая Мэрайя уже делает своим деткам подарки: памперсы двойняшек украшают бриллианты.

Мамочка специально купила застежки для памперсов с драгоценными камушками. А еще популярная исполнительница приобрела для дочки бриллиантовые сережки, сделанные по эксклюзивному образцу.

Мэрайя Кэри, первая беременность которой закончилась трагически, еще не демонстрировала фотографии двойняшек общественности.

Но на днях певица исправилась. И Монро и Мороккан приняли участие в телесъемках, а певица вместе со своим супругом приняли дали интервью одной известной телеведущей. Мэрайя утверждает, что не прибегала к услугам экстракорпорального оплодотворения, а забеременела двойней сама, естественным путем, передает Раут.ру. Поп-звезда очень ответственно готовилась к появлению на свет детей. Кэри хорошо питалась и вела правильный образ жизни, чтобы дети родились крепкими и здоровыми. Сейчас семейная пара очень счастлива.