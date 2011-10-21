Журнал DJ Mag опубликовал в пятницу свой очередной ежегодный рейтинг лучших диджеев мира. Впервые за пять лет, а именно столько выходит лучшая сотня, в топе главных диджеев сменился лидер.

По итогам 2011 года им стал француз Дэвид Гетта. Лидер рейтинга 2007-го, 2008-го, 2009-го и 2010-го года - голландец Армин ван Бюрен опустился на второе место.

Третьим, как и год назад, стал диджей Тиесто, также представляющий Нидерланды.

Топ-лист диджеев составляется журналом на основе голосования поклонников электронной музыки в более 200 странах мира.