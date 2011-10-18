Телеведущий Андрей Малахов рассказал, какой он муж

Известный телеведущий Андрей Малахов, ставший недавно супругом прекрасной девушки - Натальи Шкулевой рассказал, какой он муж. Малахов не стал скрывать, что они с Наташей живут, как большинство обычных молодых семейных пар.

Радиоведущим "Маяка" Ольге Шелест и Рите Митрофановой ведущий программы "Пусть говорят" поведал, что он совсем не скандлальный человек, не любит ругаться и выяснять отношения. Для Малахова не трудно что-то надо сделать по дому – вынести мусор, прибраться или вымыть посуду. "Я миролюбивый человек", - сказал Андрей. По словам молодого мужа, в выходные он отсыпается, ходит в спортзал, надо отметить отличную фигуру Малахова.

Когда получается отдохнуть два дня, семья любит путешествовать. По мнению телеведущего, даже несколько часов поездки позволяют получить новые впечатления и хорошо выветривают мозги.

Андрей Малахов не скрывает, что получает удовольствие от того, что не нужно ни бриться, ни причесываться в отпуске, пишут "Папарацци". Для него это огромнейшее счастье – отдохнуть и ни о чем совершенно не думать.

Аргументы.ру сообщали, что телеведущий Андрей Малахов 12 июня женился на Наталье Шкулевой в Версальском дворце во Франции.