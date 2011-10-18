Актриса театра и кино Марина Александрова находится в интересном положении

Актриса театра и кино Марина Александровна беременна. 29-летняя артистка ждет первого ребенка. Об интересном положении Александровой дала понять худрук театра «Современник» Галина Волчек.

На первой встрече труппы в новом сезоне недавно Галина Борисовна отметила, что о беременности той или иной актрисы театра она должна узнавать второй после мужа. А не так, как это получилось с 29-летней Мариной Александровой, сообщает 7ja.net. Актриса «Современника» в конце прошлого сезона решила уйти из театра. Она написала заявление об увольнении, не объяснив ничего худруку Галине Волчек.

Напомним, этот театр с осени покинули и актеры Елена Яковлева и ее муж Валерий Шальных.

Об отце будущего ребенка Марины Александровой не сообщается. Официально она состояла в браке только один раз. Марина была замужем за актером Иваном Стебуновым. Ей приписывали отношения с такими знаменитостями как Артур Смольянинов, Александр Домогаров, режиссер Первого канала Андрей Болтенко.