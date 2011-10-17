Дочь королевы поп-музыки Мадонны 14-летняя Лурдес начинает карьеру певицы

Дочь королевы поп-музыки Мадонным 14-летняя Лурдес готовится к карьере певицы. Лола, как ее называет звездная мать, начала посещать занятия по вокалу. Как сообщил близкий к звездному семейству источник, девочка берет уроки у одного из самых известных в Нью-Йорке преподавателей. Этот учитель является наставников многих солистов Бродвейских мюзиклов.

Старшая дочь Мадонны занимается пением один раз в неделю после школы. Девочка делает первые успехи. Близкие к семейству говорят, что Лурдес действительно обладает красивым голосом и хорошим музыкальным слухом.

Также Лола посещает LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts – престижную школу, которая считается кузницей многих талантов, пишет raut.ru. Девочка начала ходить в класс драматического искусства, чтобы научиться актерскому мастерству, но передумала. Дочь Мадонны решила пойти по стопам своей знаменитой матери и стать не менее известной певицей.