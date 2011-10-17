На юбилейный день рождения Николая Баскова съехался весь шоу-бузнес

На юбилейный день рождения «золотого голоса» России Николая Баскова съехался весь шоу-бизнес. В роскошном банкетном зале «Сафиса» в день празднования 35-летия Баскова были замечены звезды шоу-бизнеса Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Игорь и Ольга Крутые, Анастасия Волочкова, Лера Кудрявцева, Яна Рудковская с супругом — фигуристом евгением Плющенко, Андрей Малахов с женой Натальей Шкулёвой, телеведущая Оксана Пушкина. Наташа Королева пожаловала не с мужем, а с очень молодым человеком — сыном.

Басков в ярко-голубом блестящем костюме лично встречал всех гостей. В холле банкетного зала стоял гигантский дракон, сделанный из цветов. Певец родился в год Дракона. Он всем объяснил, что 2012 год - год Дракона. «Значит, год имени меня!» - придумал именинник.

Николай пригласил на свой праздник около 500 гостей. Гости не скупились на подарки. Как стало известно, недавно на день рождения Баскову подарили квартиру за 10 миллионов долларов. Один из олигархов преподнес артисту автомобиль. Балерина Волочкова приготовила другу картину. Филипп Киркоров купил подарок в ЦУМе, пишет «ЭГ».

Алла с Максимом, возможно для новой квартиры, вручили Николаю винтажную вазу. Орбакайте подарила набор посуды. Многие звезды одарили именинника техникой для новой квартиры, сертификатами на солидные суммы в различных магазинах, дизайнерской одеждой и дорогой утварью.