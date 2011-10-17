Фото телеведущей Маши Малиновской без макияжа выложены в сеть

Телеведущая Маша Малиновская выложила в сеть фото, где изображена с сыном Мироном. Рядом с сынишкой Малиновская без макияжа смотрится очень гармонично и натурально.

Отец ребенка оставил Машу Малиновскую еще во время беременности, звезда воспитывает сына в статусе матери-одиночки.