Николай Басков ночует у Анастасии Волочковой

Накануне народный артист России Николай Басков разместил в своем микроблоге в Твиттере фото, на котором он запечатлен с любительницей позировать фотокамерам - балериной Анастасией Волочковой.

Совсем недавно Басков закончил отношения с Оксаной Фёдоровой и объявил о новом романе – с оперной дивой Марией Максаковой.

На выложенном в Твиттере снимке Басков лежит в постели с обнаженной грудью, к нему нежно прижалась щекой балерина Волочкова.

- Я провёл ночь с Настей ВОЛОЧКОВОЙ! - объявил тенор. - Решил остаться у подруги!!! - подписал под фотографией с Волочковой Николай. - Всем доброй ночи!!!

Остается только догадываться, что ждет поклонников Баскова, - очередная пиар акция его и Волочковой или новый звездный роман.