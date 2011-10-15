Певица Азиза выходит замуж за бизнесмена из Петербурга (ВИДЕО)

Известная певица Азиза выходит замуж за бизнесмена из Санкт-Петербурга по имени Александр. Для 47-летней восточной красавицы это первое замужество. Азиза долго не называла дату своей свадьбы. Невеста выбрала роскошное свадебное платье.

Все готово у торжеству. Свадьба состоится 18 октября в Северной столице. Но влюбленные не могут прийти к согласию, где им обвенчаться, в каком храме. Жених Александр хочет венчаться в Казанском соборе, Азиза же мечтает предстать с мужем перед образами в небольшом белоснежном храме, который находится недалеко от дома, где живут молодожены, пишет "Собеседник". Из-за этого между женихом и невестой даже возникают конфликты. Но сын Саши Дмитрий научился мирить отца с невестой. После свадьба Азиза и Александр поедут в свадебное путешествие - на Лазурный берег Франции.