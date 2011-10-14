Страна пережила еще один вечер с Александром Малининым (ВИДЕО)

Брак двух артистов Александра Малинина и Ольги Зарубиной распался, когда их дочь Кира была совсем крохой. Популярная в свое время исполнительница "На теплоходе музыка играет..." уехала в Америку. Зарубина вышла замуж. Киру растил не Малинин. Отец и дочь никак не общались. И только в 14 лет девочка узнала, что ее родной отец - известный в России певец.

Накануне Первый канал показал историю Александра Малинина. На передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" в четверг встретились Ольга Зарубина, ее бывший муж и отец уже взрослой Киры - Александр Малинин. В студию пришла и Эмма Малинина - новая жена певца и мать их двоих детей - Фрола и Устиньи.



Аргументы.ру рассказали о передаче, что видео появилось в сети. Наши читатели активно пишут о своих впечатлениях. В пятницу на телевидении показали продолжение. На передачу к Андрею Малахову пришли мать Александра Малинина, родной брат, кстати, очень на него похож. Из Екатеринбурга приехал отец певца, к которым сын давно не общается, обидевшись, что отец ушел от матери и женился на другой женщине.

Все это жизнь. И так бывает. И даже у "звезд".



Надежда: "Девочка очень похожа на своего биологического отца.Зачем очернять эту ситуацию?!А Эмма правда ГОРГОНА,самое интересное муж у нее под каблуком и выглянуть оттуда ему никак.Во как баба зажала мужика!!!Мужик то тряпка еще та.....А девочка, думаю ,будет хорошим человеком,в отличии от папы и его глупой женушки(образованной!) у нее умная и мудрая мама!!!!Счастья -Ольге и ее дочери!!!!!"

Зоя: "С огромным удовольствием смотрела передачу. Эмма-молодец. Столько выдержки, достоинства. Умница!Насколько я поняла, зарубина перед отъездом в Америку потребовала отказатьсяот дочери , дабы быть счастливой с новым мужем. Побыла счастливой, и хватит. Зачем девчонку было посвящать в Эти перепетии семейные. был у девочки отец(пусть и неродной), но она его любила. Зарубиной нужен запасной аэродром.Но куда ей до Эммочки".



Андрей: "Я поддерживаю сторонников Эммы Малининой,25 лет без общения..затем на дорогой, люби дитя!! Что за бред!! Состояние людей предсказуемо,как еще встречать ?!Есть действительно родные чада ,которых с пеленок воспитываешь и поверьте ,вот родные дети!! А не те которые появляются из прошлого...В ситуации жаль Киру ,ее разменяли.Эта ситуация не вызывает сострадания к обоим сторонам,дети есть дети ..нужно иметь уважение к ребенку и себе.Примеряя на себя ситуацию,понимаю,НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДИ!!!"