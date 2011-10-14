Актеры Лиза Боярская и Максим Матвеев станут родителями сразу двоих малышей

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями двойняшек. О том, что у Лизы будет двойня сообщил отец актрисы Михаил Боярский. Накануне отъезда на отдых, мушкетер дал повод для размышления поклонникам своей дочери-актрисы.

Он намекнул, что у Лизы ожидается сразу два малыша, но подробностей по этому поводу не уточнил, передает "Росбалт".

Будущие родители - Лиза не любит комментировать личную жизни, а Максим ее поддерживает - на вопросы о пополнении в семействе не отвечают.

В начале нового года мамой станет и красавица Оксана Федорова, которая также не комментирует свое положение. Говорят, 42-летняя Эвелина Бледанс ждет второго ребенка.