Солистка группы «ВИА Гра» ждет второго ребенка

Солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер закрытый человек. Певица не комментирует предположения своих покланников о ее беременности. Поклонницы 29-летней певицы, которая не только поет в группе, но и ведет на украинском телеканале программу о звездах, заметили, что у нее округлился животик.

У Мейхер есть 9-летний сын Игорь. С его отцом Надя давно не вместе. В последнее время с ней другой мужчина - российский бизнесмен Михаил Уржумцев, пишет «ЭГ».

Одна из подруг артистки рассказала, что Надежда очень закрытый человек, никогда не распространяется о своей личной жизни и пока возможно, будет скрывать беременность. Но знакомая солистки «ВИА Гры» отметила, что Надя обмолвилась недавно, что очень хочет подарить любимому наследника. Сын Надежды тоже мечтает о младшем братике.

Говорят о скорой свадьбе певицы и бизнемена, но пока Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев свои отношения официально не оформили.