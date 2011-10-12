Участника «Дома-2» Рустама Солнцева побили на съемках ТВ-передачи

Певец Стас Борецкий побил на съемках программы НТВ звезду скандального реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева. На съемках телепрограммы «Говорим и показываем» с ведущим Леонидом Закошанским участник «Дома-2» оскорбил Борецкого, а потом завязал драку, сообщает портал Life News.



«Головопуз, я готов молчать, если ты будешь рожать что-то умное! Сядь на место, клоун, и руки свои от меня убери! Сядь на место, я тебе говорю, человек-тыква!» - шумел Рустам Солнцев. Солнцева и Борецкого разняли актер Алексей Панин, певцы T-killah и Доминик Джокер, которые поначалу просто наблюдали за происходящим скандалом. Говорят, Солнцеву повезло, что его и Борецкого смогли разнять присутствовавшие в зале гости.