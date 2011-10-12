Известного стилиста Сергея Зверева на "скорой" доставили в больницу
12 октября 2011, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Известный стилист, певец и звезда-шоу бизнеса Сергей Зверев экстренно доставлен в больницу - московскую ГКБ №59. Сегодня утром Зверев у себя дома оступился и упал на кухне. Парикмахер сильно ушиб руку, но не придал сначала этому значения.
Но боль усиливалась и стала нетерпимой. Сергей Зверев вызвал бригаду "скорой помощи". Врачи осмотрели пострадавшего стилиста и сразу повезли его в больницу. В клинике Звереву установили диагноз - сложный перелом. К счастью, обошлось без смещения. На руку певца наложили гипс, и врачи разрешили Сергею Звереву вернуться домой.