Майкл Джексон не мог самостоятельно принять смертельную дозу лекарств. На процессе обвиняемого в непредумышленном убийстве короля поп-музыки Джексона врача Конрада Мюррея выступил патологоанатом Кристофер Роджерс, проводивший вскрытие умершего в 2009 году певца.

По версии следствия, Мюррей дал артисту чрезмерную дозу пропофола, который во взаимодействии с другими препаратами, в том числе и успокоительными, стал причиной гибели Майкла Джексона.