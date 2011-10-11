Дмитрий Тарасов наслаждается свободой и не спешит жениться на Ольге Бузовой

Известный футболист Дмитрий Тарасов наслаждается свободой и не спешит жениться на ведущей проекта «Дом-2» Ольге Бузовой. Ради звезды шоу-бизнеса Тарасов расстался с первой женой. Но футболист еще не делал предложения Бузовой.

Напомним, ведущая скандального реалити-шоу познакомилась с полузащитником ФК «Локомотив» , когда он еще был женат на Оксане.

Бузову не смутило, что у Тарасова семья и маленькая дочка. Девушка оказала в плену у своих чувств.

О романе двух знаменитостей заговорили на светских тусовках. Влюбленные, не скрываясь, стали появляться везде вместе с июля. Дмитрий развелся. Ольга Бузова стала рассказывать подругам, что она уже стала законной невестой Тарасова, и они, якобы, почти готовятся к свадьбе.

Но недавно стало известно, что Дмитрий Тарасов еще не звал Ольгу Бузову замуж. В ближайшее время он и не собирается жениться.