Лера Кудрявцева стала ведущей кулинарного шоу-розыгрыша «Секрет кухни»

Телеведущая Лера Кудрявцева стала ведущей еще одного тв-проекта: кулинарного шоу-розыгрыша «Секрет кухни» на Муз-ТВ. Для этого блондинка даже записалась на поварские курсы, пишет пишет Экспресс-газета

... Я пытаюсь выяснить все секреты кухни и личной жизни наших звездных гостей, - рассказывает Лера Кудрявева. - Например, узнала, что Коля Басков начинал свою карьеру с фарцовки парфюма, Таня Терешина в детстве била парней, а самый лучший подарок в жизни Яны Рудковской – не автомобиль, а шестьсот роз, которые ей подарил муж.

Лера продолжает экспериментировать с кулинарной тематикой не одна, а вместе со своим соведущим Денисом Морозовым, известным телезрителям по программе «Секс с Анфисой Чеховой», где он делал сюжеты.