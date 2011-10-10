Инна Воловичева ушла из «Дома-2» и рассказала, что там творится на самом деле

Разврат и беспредел творятся на скандальном реалити-шоу «Дом-2». О происходящем на проекте рассказала одна из бывших его участниц Инна Воловичева. Одна из самых заметных участниц шоу поделилась, что ушла из «Дома-2» 5 октября , когда поняла, что сильно влюбилась.

По словам Инны, она ушла из проекта не в никуда . У девушки появился молодой человек - Иван. У Воловичевой и парня, о котором известно только то, что ему 23 года, он готовится к защите диссертации, увлекается любительским хоккеем, на днях начался страстный роман. «Я ушла с проекта! Все решилось буквально в один день, тянуть я больше не смогла, так как поняла, что люблю. С Ваней мы познакомились еще в конце июля. Буквально неделю назад на нас нахлынули чувства… Это так здорово. Это не так, когда один любит, а другой позволяет себя любить. Мы просто любим друг друга. И нам не нужен проект. Я счастлива!!! – написала Воловичева в своей колонке на сайте «Дома-2».

Инна рассказала, что она сообщила на лобном месте об уходе, и ребята с проекта ее проводили до ворот. Но, как говорят, Инна могла уйти из-за черного мага Влада Кадони, который недавно также покинул шоу из-за романа с молодым режиссером Валерией Гай Германикой, известной по сериалу «Школа».

А Инна говорит, что в машине, уезжая с Иваном с проекта, она позвонила Владу и сообщила о том, что покинула «Дом-2». «Он был рад за меня и за Ваню», - сказала девушка. По слухам, Воловичева в кулуарах рассказала, что проект превращается в настоящую студию фильмов для взрослых, а живут в «Доме-2» неудачники.

Инна с содроганием вспоминает, что камеры натыканы везде, включая душ и туалет – в ванной ей приходилось закрываться шторкой, пишет «ЭГ». По ее словам, на шоу происходяд беспредел и разврат, и она счастлива, что нашла любовь вне проекта.