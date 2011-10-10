Обладательница самого сексуального тела планеты поделилась секретами

Секс-символов Джей Ло, тело которой когда-то было признано самым сексуальным телом планеты, поделилась секретами сексуальности.

По мнению певицы и актрисы Дженнифер Лопес , сексуальность невозможна без идеальной формы, но это не единственное условие чувственности женской натуры.

Джей Ло считает, что во многом женщина раскрывает свою сексуальность благодаря мужчине. В одном из своих интервью заезда шоу-бизнеса призналась, что над ее образом работают не только стилисты и дизайнеры. По словам Джей, она подворовывает идеи. Ей симпатичен нью-йоркский облик: белые джинсы, майка, браслеты, сережки-обручи. Но Лопес сменила подростковую одежду на более элегантный стиль.

Певица рассказала, что на модных показах, не только с друзьями общается, но и у врагов ворует идеи нового наряда. И папарацци озадачатся, кто же первым из знаменитостей надел платье от модного дизайнера.

Джей Ло не скрывает, что учится у актрис старого Голливуда светским манерам и сексуальности. Но ее одежда выражает то состояние души, в котором она находится в данный момент, пишет портал raut.ru. Певица может быть, как Мэрилин или как первая леди США Джейн Онассис. Если сравнить старые фотографии актрисы с ее нынешним обликом, то можно увидеть существенный прогресс. Если раньше ее сексуальность была еле прикрытой, то сегодня – это стыдливая сексуальность, сообщает портал raut.ru.

Дженнифер Лопес уверена, что сексуальность – это уверенность в себе. Именно уверенные в себе женщины нравятся мужчинам, добиваются успеха в карьере. Джей считает, что и толстушки тоже могут быть уверенными в себе. Но сама постоянно следит за фигурой и борется с лишними килограммами. место весов актриса проверяет свой вес старыми вещами, которые специально хранит.