Иван Ургант отравился в поезде так, что задумался о завещании детям

Популярнейший телеведущий Иван Ургант однажды так сильно отравился в поезде Москва-Петербург, что начал составлять завещание детям. Всенародный любимец поехал по делам на родину не в плацкартном вагоне, а в комфортабельном поезде «Гранд-экспресс».

В поезде Ургант проголодался и заказал себе рыбное ассорти. После этого и появила запись в Твиттере в микроблоге телеведущего: «Мое завещание детям будет начинаться так,-«Дети мои! никогда, слышите, никогда не ешьте рыбное ассорти в «Гранд Экспрессе»! Вероятно, рыбное ассорти было несвежим, или блюдо не удалось повару.