Солистка "А-Студио" Кэти Топурия призналась, что делала пластические операции по изменению формы носа - ринопластику. По словам певицы, к пластическим хирургам ей пришлось обратиться по медицинским показателям. Солистка сломала нос.

После перелома девушка с трудом могла дышать. Хирурги посоветовали операцию по восстановлению перегородки. Но через некоторое время после проведения ринопластики кончик носа начал опускаться: были допущены ошибки врачей. Стало очевидно, что хирургическое вмешательство на носовой перегородке придется повторить. Кэти вспоминала, как было больно. Но красота требует жертв. В ходе второй операции хирурги удалили Топурия и горбинку на носу.

25-летняя звезда шоу-бизнеса считает, что быть симпатичным на экране – профессиональная обязанность каждого артиста. Кэти не исключает, что с возрастом сделает и другую пластику, например, подтяжку лица.