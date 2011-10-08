Молодая актриса Лиза Боярская готовится стать мамой

Актриса Лиза Боярская готовится стать мамой. Боярская находится на третьем месяце беременности. Она не комментирует эту информацию и тщательно скрывает свою семейную жизнь. Актер Максим Матвеев - супруг Боярскрй - поддерживает жену и тоже не отвечает на вопросы о личных отношениях и будущем ребенке.

Говорили, что у актрисы Лизы Боярской были проблемы со здоровьем, поэтому она не могла забеременеть. Девушка лечилась от бесплодия в престижной клинике Петербурга "Северо-Западный центр", куда ее регулярно для сдачи анализов и осмотра у врача сопровождал супруг, передает ИА Росбалт.

В конце августа мама Елизаветы актриса Лариса Луппиан заявила, что все проблемы ее дочери разрешились, и теперь Лиза сможет испытать все радости материнства.

Супруги Лиза Боярская и Максим Матвеев поддерживают свои отношения на расстоянии. Она живет и работает в Петербурге, он – в Москве.