Актриса сериала «Универ» и участница шоу «Большая разница» ждет первенца
5 октября 2011, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса популярного молодежного сериала -ситкома «Универ» и развлекательной программы «Большая разница» Валентина Рубцова беременна. 34-летняя звезда ждет первенца.
Подруга Рубцовой рассказала, что Валя переживает, даже не праздновала свой день рождения, чтоб не беспокоить малыша, и пока скрывает беременность.
В «Универе» Валя Рубцова в роли Тани Архиповой нянчится с ребенком от сына олигарха и живет в особняке на Рублевке.
А в действительности актриса снимает квартиру в центре Москвы . И ее супруг — 44-летний диджей Артур Мартиросян не сын олигарха. К тому же, руководство каналов ТНТ и Первого оказались в тупике, узнав, что ведущая актриса готовится стать мамой.