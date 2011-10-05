Актриса сериала «Универ» и участница шоу «Большая разница» ждет первенца

Актриса популярного молодежного сериала -ситкома «Универ» и развлекательной программы «Большая разница» Валентина Рубцова беременна. 34-летняя звезда ждет первенца.

Подруга Рубцовой рассказала, что Валя переживает, даже не праздновала свой день рождения, чтоб не беспокоить малыша, и пока скрывает беременность.

В «Универе» Валя Рубцова в роли Тани Архиповой нянчится с ребенком от сына олигарха и живет в особняке на Рублевке.

А в действительности актриса снимает квартиру в центре Москвы . И ее супруг — 44-летний диджей Артур Мартиросян не сын олигарха. К тому же, руководство каналов ТНТ и Первого оказались в тупике, узнав, что ведущая актриса готовится стать мамой.