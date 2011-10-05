Участники «Дома-2» крестили первенца Даши Черных и Сергея Пынзаря

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Дарья Черных и Сергей Пынзарь крестили своего сына Артема. Тайный обряд крещения Пынзаря-младшего состоялся в минувшее воскресенье. Даша подарила мужу сына 23 июля. Заботливая мамочка пока не показывает никому фото малыша.

Крестный отец звезд «Дома-2» - друг Сергея. Крёстная мать Артемки – старшая сестра Даши Наталья. С проекта на крестины мальчика приезжали Женя Феофилактова, Саша Задойнов и Глеб Клубничка. Дарья сделала запись в своем блоге: «Женя сказала, что сыночек стал похож на ангелочка. Он у меня симпатюша».

Молодая мама кормит сына грудным молоком. И он растет очень быстро - в настоящий момент Тема подрос на 10 см и заметно потяжелел. По словам Даши, сыночек похож на папу. Хотя разрез глаз и щечки у него как у мамы. Семья Пынзарей самая благополучная пара на проекте «Дом-2», и в ноябре семья возвращается в реалити-шоу.