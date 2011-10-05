Наталья Водянова и ее новый возлюбленнный совсем не скрывают своих чувств

Российская супермодель Наталья Водянова и ее новый бойфренд сын миллиардера Антуан Арно не скрывают своих чувств. Наталья и Антуан встречаются несколько месяцев. Летом красавица - мать троих детей перестала скрывать изменения в своей личной жизни.

Влюбленные вместе с детьми Наташи от брака с британским аристократом отдыхали на Ибице. Они побывали вместе в Венеции. А недавно папарацции увидели, как Водянова и Арно целуются на стадионе во Франции.

На Парижской Неделе моды русская супермодель представила на подиуме сразу две коллекции - дизайнера Стеллы МакКартни и модного дома «Givenchy». Водяняова- «лицо» этих марок, соответственно именно она открыла показы.

А после Наташиной работы влюбленные отправились на стадион, посмотреть футбольный матч с участием любимой команды Антуана. Радуясь забитым мячам, влюбленные целовались на глазах у целого стадиона, пишет «ЭГ».

Напомним, отец нового бойфренда Натальи Водяновой - Бернар Арно - владелец концерна LVMH, французской компании - производителя предметов роскоши под торговыми марками «Луи Вьюиттон», «Живанши», «Герлен», «Кензо». Так что Арно-младший тоже близок к моде.