Голливудская актриса Дженнифер Энистон выходит замуж

Актриса Дженнифер Энистон и ее новый возлюбленный Джастин Теру встречаются нескольких месяцев. Сейчас отношения пары складываются чудесно. Голливудская звезда и молодой человек уже подобрали место, где смогут свить уютное семейное гнездышко.

Влюбленные подумывают о пополнении своего будущего семейства. Поклонники и фанаты Дженнифер Энистон с нетерпением ждут, когда отношения между влюбленными выйдут на новый уровень и знаменитости объявят о готовности заключить брак.

Источник, близкий к окружению Дженнифер Энистон и Джастину Теру , сообщил, что у них уже вовсю идет подготовка к свадьбе. По словам Дженнифер, она еще ни с кем не была так счастлива как с Джастином, таких отношений у нее не было с бывшим мужем Брэдом Питтом. Но официальных заявлений о торжестве не поступало. Ни Энистон, ни Теру не торопят событие, и не готовы пока подтвердить свои серьезные намерения, передает raut.ru.

А фанаты и поклонники Дженнифер возбуждены тем, что увидели кольцо на безымянном пальце актрисы. Возможно, скоро появится информация о том, что пара все-таки решила связать себя узами брака.