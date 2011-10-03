Звезда "Стиляг" актриса Катя Вилкова беременна. В мае этого года - на Красную горку - одна из самых востребованных молодых актрис вышла замуж за актера, известного по сериалу "Не родись красивой" Илью Любимова.

Говорят, супруги сразу мечтали о прибавлении в семействе. 27-летняя Екатерина сейчас на 4 месяце беременности. Актриса должна родить в феврале-марте 2012 года. Подруга Вилковой рассказала, что узнав о своем интересном полодении, Катя сразу перешла исключительно на здоровую пищу ради здоровья первенца. А вскоре будущая мама начнет посещать курсы подготовки к родам, пишет "КП".

Екатерина Вилкова приехала в Москву из Нижнего Новгорода. Она окончила Нижегородское театральное училище и школу-студию МХАТ. Исполнила роли в фильмах "Стиляги", "Черная молния", "Книга Мастеров".



Илья Любимов - актер театра "Мастерская Петра Фоменко". Он старше супруги на 7 лет. С 11 лет начал работать в составе Театра юного москвича. Снимается в сериалах и художественных фильмах.