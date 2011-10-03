Участник «Дома-2» Сидоров совершил опрометчивый поступок

Участник «Дома-2» Илья Сидоров совершил опрометчивый поступок - спрыгнул с балкона второго этажа. В результате звезда реалити-шоу получил перелом обеих ног. В обычной жизни Илья Сидоров - адвокат.

Еще одна звезда «Дома-2» Инна Воловичева рассказала, как все произошло. В своем блоге девушка описала ситуацию: «У нас на проекте случилось страшное. Адвокат Илья Сидоров спрыгнул со второго этажа и сломал обе ноги». В подробностях Инна рассказала: «Днем он отказался от меня: на тет-а-тете сообщил мне, что отныне я свободная женщина. Я возрадовалась свободе. А ночью адвокат неожиданно вскочил из-за стола в общей столовой нового дома, пулей поднялся на второй этаж и сиганул с балкона прямо в кухню. Сломал обе пятки». Воловичвае еще отметила, что за день до этого Сидоров переехал жить в мужскую спальню.

Инна ездит теперь к Илье в больницу, у него нет родных в Москве. А лечиться адвокату предстоит от 4 до 6 месяцев.

По словам участницы «Дома-2», Илья Сидоров сказал, что выпрыгнул с балкона, так его все достали.