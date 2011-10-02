Дуэт Григория Лепса и Валерия Меладзе признан лучшим в 2011 году (ВИДЕО)

Дуэт Григория Лепса и Валерия Меладзе признан лучшим среди российских и украинских исполнителей в 2011 году. Они победили в номинации "лучший дуэт" с композицией "Обернитесь". Музыкальный телеканал RU.TV 1 октября вручил свои премии.

В Интернете были выбраны самые лучшие и достойные из всех российских и украинских исполнителей, актеров и создателей клипов.

В киноконцертном зале "Октябрь" среди номинантов премии присутствовали самые яркие представители отечественного и украинского шоу-бизнеса. Названы самые популярные певица и певец - Вера Брежнева и Филипп Киркоров.