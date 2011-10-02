Названы лучшие российские певец и певица 2011 года (ВИДЕО)

Названы самые лучшие и достойные из всех российских и украинских исполнителей, актеров и создателей клипов 2011 года. Музыкальный телеканал RU.TV накануне вручил свои премии в киноконцертном зале "Октябрь".

Посредством Интернет и sms голосования телезрителей музыкального канала были выявлены лучшие певец и певица - Филипп Киркоров и Вера Брежнева. Лучший дуэт 2011 года - Григорий Лепс и Валерий Меладзе, композиция "Обернитесь".

Лучшим клипмейкером единодушно признан Алан Бадоев, а лучшим клипом – "Я просто люблю тебя» Димы Билана". В номинации "лучшая российская песня" победила "Прованс", которую исполняет певица Елка. Группа года – "Градусы". В номинации "Реальный приход" лучшим стал Митя Фомин - "Все будет хорошо".

Звания "самая красивая пара" удостоились Потап и Настя, а лучшей актрисой стала Екатерина Вилкова. Самым популярным рингтоном назвали песню Славы "Одиночество".