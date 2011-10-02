Муж Наташи Королевой рассказал, для кого строил свое идеальное тело (ВИДЕО)
2 октября 2011, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Известный стриптизер Тарзан - муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко - рассказал, для кого создавал свое идеальное тело. Над своей фигурой красавец-мужчина начал работать еще будучи школьником.
По его словам, в школе он захотел заполучить одну девушку, которая нравилась очень многим парням. Сергей занялся лыжным спортом, а дома проводил тренировки с гирей. Тарзан - тогда еще Сергей Глушком смог завоевать старшеклассницу. Девушку покорила его фигура. Говорят, Наташа Королева также не осталась равнодушной к телу Тарзана, именно фигура привлекла в стриптизере и певицу.