Муж Наташи Королевой рассказал, для кого строил свое идеальное тело (ВИДЕО)

Известный стриптизер Тарзан - муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко - рассказал, для кого создавал свое идеальное тело. Над своей фигурой красавец-мужчина начал работать еще будучи школьником.

По его словам, в школе он захотел заполучить одну девушку, которая нравилась очень многим парням. Сергей занялся лыжным спортом, а дома проводил тренировки с гирей. Тарзан - тогда еще Сергей Глушком смог завоевать старшеклассницу. Девушку покорила его фигура. Говорят, Наташа Королева также не осталась равнодушной к телу Тарзана, именно фигура привлекла в стриптизере и певицу.