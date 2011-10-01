Скончался актер Алексей Завьялов, пострадавший после прыжка с парашютом

В Москве скончался ведущий актер театра имени Вахтангова Алексей Завьялов. 37-летний Алексей Завьялов ушел из жизни вечером в пятницу, 30 сентября. Он умер в больнице в результате травм, полученных от несчастного случая при падении во время прыжка с парашютом.

Гражданская панихида и прощание состоится 2 октября в 14.00 в большом фойе театра имени Вахтангова, сообщается на сайте театра

"Аргументы недели" сообщали, что 7 августа актер Алексей Завьялов получил тяжелые травмы в результате прыжка с парашютом. он столкнулся в воздухе с напарником Михаилом Мельником, погибшим на месте инцидента.

Завьялов также снимался во многих фильмах и телесериалах.