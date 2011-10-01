Алла Пугачева в третий раз стала бабушкой. И опять внук

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева стала бабушкой в третий раз. Внуком певицу порадовал 25-летний племянник Влад. В пятницу, 30 сентября, Влад, сын покойного младшего брата Аллы Борисовны Евгения – сообщил о рождении сына.

Пугачева отличается тем, что поддерживает крепкие отношения со всеми родственниками. Артистка переживала о возможном пресечении рода Пугачевых, пишет "Собеседник". Сыновья ее дочери Кристины Орбакайте - внуки Никита и Дени - носят фамилии своих отцов. Но с рождением мальчика у племянника все ее волнения закончились. Говорят, счастливая Алла Борисовна пообещала молодым родителям подарить квартиру по соседству.

Отметим, у Аллы Борисовны очень нежные отношения с единственной дочерью Кристиной. Она хорошо общается с ее супругом Михаилом Земцовым и внуками - 20-летним Никитой от брака Орбакайте с певцом Владимиром Пресняковым и 13-летним Дени от брака Кристины с бизнесменом Русланом Байсаровым. Пугачева дружески общается и с Пресняковым и с его родителями. Она до сих поддерживает отношения со своим четвертым мужем - королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

"Аргументы недели" сообщали, что недавно впервые бабушкой стала Лариса Долина. Ее дочь Ангелина родила девочку, которую назвали Александрой - именем отца артистки.