Ольга Бузова из «Дома-2» сыграла «Шикарную свадьбу»

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова сыграла одну из ролей в спектакле «Шикарная свадьба». Спектакль был участником фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске. Недавно Ольга Бузова перенесла операцию на ноге. И на сцену вышла с гипсом.

У ведущей «Дома-2», очевидно, море поклонников в Благовещенске: билеты на спектакль «Шикарная свадьба» с ее участием раскупили за считанные дни. Возможно, фанаты Ольги Бузовой остались довольны ее игрой.

Но председатель конкурса «Амурская осень» народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии и кавалер Ордена почета Сергей Шакуров раскритиковал работу современных «мыльных» звезд. Отметим, вместе с Ольгой Бузовой в спектакле участвовали актеры из сериала «Универ».

Шакуров дал такую оценку: «Это все плохо, ниже плинтуса, что называется. Актеры совершенно непрофессиональные, им еще учиться и учиться надо. Зажатые, деревянные, не понимающие, что они делают, не умеющие заполнять паузы, не владеющие ремеслом. Это просто дешевка, которую кто-то выпустил, чтобы зрители повелись на звезд из сериалов. Мыльные оперы их не лечат, а калечат». По мнению известного актера, судьба у этих ребят незавидная, из них уже ничего не сделаешь. «Им уже бесполезно стремиться к высокому. Пусть ковыряются в сериалах или в «Доме-2», пока им не придут на смену такие же дурачки», — отметил Шакуров.

А победителем фестиваля стала антреприза «Мордасовские страсти» с Маратом Башаровым.