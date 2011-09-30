Деми Мур разводится с Эштоном Катчер из-за его постоянных измен

Звезда Голливуда актриса Деми Мур и актер Эштон Катчер разводятся. Одна из самых известных и любимых публикой пар прожили в законном браке шесть лет.

Оказалось, 32-летний Катчер изменял своей 48-летней жене постоянно весь последний год. А неделю назад, в день 6-летней годовщины их свадьбы Катчер, изрядно перепив, в очередной раз изменил своей жене с некоей Сарой Лил. После скандала девушка тут же пообещала рассказать подробности ее близости с Эштоном – всего за 250 тыс. долларов. Эштон Катчер обидел супругу еще и тем, что цинично рассказывал своей очередной любовнице об уже давно свершившемся расставании с Деми Мур.

Слухи о разладе в звездном семействе ходят уже два года. А в июне этого года СМИ заметили, что супруги, известные своим активным общением в микроблогах, перестали присылать друг другу личные сообщения и выкладывать фото. С этого же момента прекратились и совместные выходы пары в свет.