Актриса Оксана Акиньшина тайно вышла замуж

Молодая, но уже скандально известная актриса Оксана Акиньшина, вышла замуж. В окружении Акиньшиной опровергают слухи о ее замужестве. Партнер актрисы по новому фильму Денис Никифоров случайно проговорился, что интересный мужчина среднего возраста, часто сопровождающий Оксану на съемках, ее муж.

На самом деле, никто не знает, кто этот человек, приезжающий с Акиньшиной на съемочную площадку. Но один из работников киногруппы фильма, где сейчас снимается актриса, рассказал, что мужчина "просто сверлит взглядом съемочную площадку и громко возмущается, если ему вдруг не нравится, как к Оксане относятся". Он привел пример, когда девушке принесли слишком горячий чай, мужчина громко возмутился, и актрисе тут же принесли другой чай. Участник съемок предположил, что "человек непростой", пишет "Собеседник".

Из картины убрали сцену, где Акиньшину обнимает Никифоров - мужчине Оксаны она не понравилась. Денис Никифоров так и говорит: "Ее муж постоянно приходит, сидит, наблюдает – из-за этого возникают некоторые сложности психологического характера". Но пресс-служба фильма поправила актера - Оксана Акиньшина свободна.

Кстати, совсем недавно она рассталась с певцом Алексеем Воробьевым.