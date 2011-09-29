Супруг Людмилы Гурченко рассказал, кому достанется наследство артистки

Полгода прошло после печального события - смерти известной артистки, одной из самых ярких звезд советского и российского кино – Людмилы Гурченко. Супруг Людмилы Марковны продюсер Сергенй Сенин рассказал, что вопрос с наследством решен.

Ходили слухи, что наследство Гурченко будет делиться со скандалом. Но Сенин признался, что дочь Людмилы Марковны Мария Королева - прямой наследник. "Маша – наследник. И получит все, что положено по закону. К сожалению, а скорее всего, к счастью, нам не придется делить миллионы. Потому что у нас их не было", - цитирует Сенина "КП".

Муж Гурченко рассказал, что первым позвонил Марии, приглашал ее в гости. Но она никак не отреагировала на предложение отчима.

12 ноября, в день рождения артистки, "Дом Нащокина" и "Музей Москвы" планирует сделать экспозицию личных вещей Людмилы Гурченко. Сенин ценит, что в организации экспозиции его поддерживает Маша - Люсина дочь.

Напомним, 14 февраля 2011 года Людмила Гурченко сломала ногу, упав на улице у собственного дома. Актриса перенесла операцию, и в начале марта ее выписали из больницы. Но состояние Гурченко неожиданно ухудшилось, и 30 марта она скончалась. Людмилу Гурченко похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.