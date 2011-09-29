Известная певица Лариса Долина стала бабушкой. Первенца - девочку - родила дочь артистки 28-летняя Ангелина накануне вечером. Еще до рождения ребенка звездное семейство решило назвать малышку Александрой, в честь отца Ларисы Александровны.

Об отце внучки певица не рассказывает. До сих пор тайна, кто стал отцом новорожденной Сашеньки. Говорили, что это высокопоставленный чиновник, причем женатый. Лариса Долина говорит, что ее внучка будем самым счастливым ребенком на свете, пишет "КП". По ее словам, у Сашеньки будет две мамы, второй станет она.