В Петербурге на кладбище установили памятник Роману Трахтенбергу

На кладбище в Санкт-Петербурге установили памятник актеру, режиссеру и телеведущему Роману Трахтенбергу. Памятник - высокая плита в полный рост с изображением Романа Трахтенберга - это специальное пожелание родителей - была установлена накануне.

В будущем памятник планируют дополнить изображением микрофона и театральной маски. На торжественное открытие памятника пришли родственники, одноклассники, друзья и поклонники Романа. На мероприятии удалось избежать траурной атмосферы. Про актера говорили: "Когда воспоминания о человеке вызывают улыбку — это прекрасно". Родственники Романа Трахтенберга (Горбунова) вспоминали его любимые шутки и анекдоты, сообщает world.comments.ua.

На церемонии по семейным обстоятельствам отсутствовали бывшие супруги артиста, передает Росбалт.

Роман Трахтенберг скончался 20 ноября 2009 года. Ему стало плохо во время эфира на радиостанции "Маяк". Трахтенберг похоронен 24 ноября 2009 года по иудейскому ритуалу на еврейском участке кладбища Памяти жертв 9 января в Санкт-Петербурге. У Романа остались молодая жена и двое сыновей.