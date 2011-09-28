Певица Елена Ваенга прервет творческую карьеру ради рождения ребенка (ВИДЕО)

Популярная певица Елена Ваенга мечтает о собственном ребенке. И она готова прервать творческую карьеру, уйти на время со сцены, чтобы подготовиться и наконец стать матерью. Ваенга дает очень много концертов.

Она гастролирует и в российских городах, и за рубежом. Но одном из своих выступлений Елена сказала, что хочет выступить в каждом городе нашей страны. Но сейчас 34-летней певице необходимо перед ответственным шагом поправить свое здоровье. В феврале 2012 года Елена Ваенга решила взять паузу, находясь на пике популярности: на ее концертах аншлаги. "Да, я решила сделать временный перерыв и состояться как женщина", – цитирует певицу "Собеседник".

Гастрольного графика у Ваенги на 2012 год нет. Если она и будет давать концерты – то это будут отдельные выступления.