Певица Наташа Королева снялась обнаженной для мужского журнала
28 сентября 2011, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Наташа Королева снялась обнаженной для обложки нового номера мужского журнала Maxim. Новые фотографии звезды шоу-бизнеса появились в спецвыпуске журнала, который в этом месяце отмечает свой день рождения.
Наташа Королева не первый раз устраивает фотосессию для Maxim. Поклонники певицы уверены в естественной красоте Королевой. А скептики считают, что секрет шикарного тела артистки обеспечил фотошоп.