Певица Наташа Королева снялась обнаженной для мужского журнала

Певица Наташа Королева снялась обнаженной для обложки нового номера мужского журнала Maxim. Новые фотографии звезды шоу-бизнеса появились в спецвыпуске журнала, который в этом месяце отмечает свой день рождения.

Наташа Королева не первый раз устраивает фотосессию для Maxim. Поклонники певицы уверены в естественной красоте Королевой. А скептики считают, что секрет шикарного тела артистки обеспечил фотошоп.