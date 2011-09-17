В Пекине в пятницу вечером состоялся первый концерт одной из самых популярных японских поп-групп SMAP. Выступление группы многотысячная толпа поклонников ожидала почти год.

Выступление SMAP прошло на пекинском стадионе, вместившем более 70 тсяч зрителей, многие из которх проделали недешевый путь из разных провинций Китая, даже из Гонконга чтобы услышать песни японской пятерки.

Гастроли SMAP рассматриваются как попытка улучшить отношения между Японией и Китаем, которые в последнее время осложнились из-за обострения проблемы спорных островов, сообщает BBC.

SMAP находится на пике известности в Японии и за ее ближайшими пределами. Лидер группы, Масахиро Накаи, самый старый из членов SMAP, среди фанатов известен как Накаи-Кун. Он снимается в кино, рекламе, ведет ряд передач на японском телевидении, чрезвычайно популярен среди китайской молодежи.

Напомним, в октябре 2010 г. запланированный концерт в Шанхае поп-группы SMAP отменили из-за разразившегося скандала с задержанием капитана китайской шхуны после столкновения его судна с двумя японскими сторожевыми катерами.