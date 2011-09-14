Семья Эми Уайнхауз открывает благотворительный фонд ее имени (ВИДЕО)

Семья популярной британской певицы Эми Уайнхауз, скончавшейся в июле 2011 года, сегодня, в день 28-летия покойной, открывает молодежный благотворительный фонд ее имени.

По словам отца певицы, Фонд Эми Уайнхауз будет финансировать организации, помогающие молодым алкоголикам и наркоманам, передает Радио Свободы.

27-летняя Эми Уайнхауз была обнаружена мертвой у себя дома. Токсикологическая экспертиза показала, что в крови певицы присутствовал алкоголь. Но пока неясно, стало ли это причиной смерти. Напомним, Эми Уайнхауз безуспешно боролась с пристрастием к алкоголю и наркотикам.